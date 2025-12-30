İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İnfrastruktur
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:58
    Kəlbəcər tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İstanbulun Florya sahillərində Kiçikçəkməcə lövbər rayonunda müşahidə olunan küləkli hava şəraiti səbəbindən "Kəlbəcər" tankerinin lövbər zənciri yaxınlıqdakı Türkiyə bayraqlı "Alatepe" tankerinin pərinə ilişib.

    ASCO-dan "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə ilə bağlı dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verilib. Mövcud təlimata uyğun olaraq, liman müfəttişliyinin heyəti əraziyə cəlb olunub.

    Bildirilib ki, hazırda xidmət əməkdaşları tərəfindən hər iki gəmidə müvafiq texniki işlər aparılır və lövbər zəncirinin təhlükəsiz şəkildə buraxılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Hadisə zamanı gəmidə yük olmayıb.

    Vəziyyət nəzarət altındadır, heyətin təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı narahatlıq yoxdur. Xilasetmə işlərinin gedişatı ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.

    Xatırladaq ki, Türkiyə KİV-in məlumatına əsasən, İstanbulun Mərmərə dənizi sahillərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı altında üzən iki tankerdən həyəcan siqnalı daxil olub. 141 metr uzunluğundakı "Kəlbəcər" və 115 metr uzunluğundakı "Alatepe" tankerləri toqquşub. Qəzada ölən və xəsarət alanların olmadığı bildirilib.

    Kəlbəcər tankeri hadisə ASCO rəsmi açıqlama Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi xəbərləri
    Video
    Внесена ясность в причину подачи сигнала тревоги танкером "Кяльбаджар"
    ASCO comments on incident involving Kalbajar tanker

    Son xəbərlər

    14:33

    Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

    Biznes
    14:32

    Azərbaycanda benzinin qiyməti 5 qəpik artırılıb

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilib

    Energetika
    14:31

    Azərbaycanda dəmir istehsalı müəssisələri üçün təbii qaz tarifləri azaldılıb

    Energetika
    14:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olub

    Energetika
    14:30

    Bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə güzəştlər tətbiq olunub, qiymətlər müəyyənləşdirilib

    Biznes
    14:29

    "Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirib

    Futbol
    14:17

    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Fərdi
    14:15

    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti