Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внесена ясность в причину подачи сигнала тревоги танкером "Кяльбаджар"

    Инфраструктура
    • 30 декабря, 2025
    • 14:15
    Внесена ясность в причину подачи сигнала тревоги танкером Кяльбаджар

    В акватории Стамбула произошел технический инцидент между принадлежащим ASCO танкером "Кяльбаджар" и танкером "Алатепе", плавающим под флагом Турции.

    Как сообщили в ASCO в ответ на запрос Report, из-за сильного ветра на якорной стоянке Кючюкчекмедже у побережья Флорья, якорная цепь танкера "Кяльбаджар" зацепилась за гребной винт находящегося поблизости танкера "Алатепе".

    О происшествии незамедлительно были уведомлены все компетентные органы.

    Согласно действующим морским протоколам безопасности, на место инцидента оперативно прибыли специалисты портовой инспекции для оценки ситуации.

    В настоящее время сотрудники службы проводят соответствующие технические работы на обоих судах, и продолжаются меры по безопасному разъединению судов. На момент происшествия на судне не было груза.

    Представители ASCO подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, нет никаких опасений по поводу безопасности экипажа. Подробная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена позднее.

    Ранее сообщалось, что береговая охрана Стамбула зафиксирована сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции в районе побережья Бакыркей–Флория.

    Согласно информации турецких СМИ, танкер "Кяльбаджар" (141 метр) столкнулся с танкером "Алатепе" (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.

    ASCO Турция Стамбул причина аварии танкер Кяльбаджар
    Видео
    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib
    ASCO comments on incident involving Kalbajar tanker

    Последние новости

    15:35

    Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    В регионе
    15:31

    Импорт авиатоплива в Азербайджан освобожден от пошлин еще на год

    Бизнес
    15:27
    Фото

    В Грузии прошла благотворительная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    15:27

    Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь

    Другие страны
    15:25

    Подключение к электросетям в Карабахе и Восточном Зангезуре станет бесплатным для бытовых абонентов

    Энергетика
    15:01

    Haber Global сообщил подробности инцидента с азербайджанским танкером у берегов Стамбула - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:51

    Госкомитет контролирует вопрос возвращения тела национального героя Шахина Тагиева в Азербайджан

    Диаспора
    14:50

    В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

    Энергетика
    14:42

    Китай обязал производителей микрочипов использовать не менее 50% оборудования отечественного производства

    ИКТ
    Лента новостей