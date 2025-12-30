İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    Xarici siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:31
    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    İstanbulun Mərmərə dənizi sahillərində Azərbaycan və Türkiyə bayrağı altında üzən iki tankerdən həyəcan siqnalı daxil olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə xilasetmə qrupları cəlb edilib.

    Türkiyə KİV-inin yaydığı məlumata görə, 141 metr uzunluğundakı "Kəlbəcər" və 115 metr uzunluğundakı "Alatepe" tankerləri toqquşub.

    Qəzada ölən və xəsarət alanların olmadığı bildirilib.

    Hadisənin fırtına səbəbindən baş verdiyi vurğulanıb.

    İstanbul Bakırköy Türkiyə Azərbaycan
    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров
    Emergency signal from Azerbaijani and Turkish tankers detected off Istanbul coast

    Son xəbərlər

    13:58

    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İnfrastruktur
    13:58

    Dövlət Komitəsi Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsini nəzarətə götürüb

    Diaspor
    13:57

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    13:51

    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    13:39
    Foto

    Niderlandda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    13:31

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    Xarici siyasət
    13:29

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Hadisə
    13:09

    Azərbaycanda "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Maliyyə
    13:07

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti