В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров
- 30 декабря, 2025
- 13:38
Береговая охрана Стамбула зафиксирована сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, сигнал бедствия был зафиксирован в районе побережья Бакыркей–Флория.
Согласно информации турецких СМИ, танкер "Кяльбаджар" (141 метр) столкнулся с танкером "Алатепе" (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.
