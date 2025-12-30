В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

Береговая охрана Стамбула зафиксирована сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, сигнал бедствия был зафиксирован в районе побережья Бакыркей–Флория.

Согласно информации турецких СМИ, танкер "Кяльбаджар" (141 метр) столкнулся с танкером "Алатепе" (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.