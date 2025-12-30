Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 30 декабря, 2025
    • 13:38
    Береговая охрана Стамбула зафиксирована сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, сигнал бедствия был зафиксирован в районе побережья Бакыркей–Флория.

    Согласно информации турецких СМИ, танкер "Кяльбаджар" (141 метр) столкнулся с танкером "Алатепе" (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub
    Emergency signal from Azerbaijani and Turkish tankers detected off Istanbul coast

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

