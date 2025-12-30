İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Xarici siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:58
    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Misir Qarabağın bərpası prosesində iştirak etməyə ciddi maraq göstərir və bu istiqamətdə Azərbaycana öz təkliflərini təqdim edib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hüsaməddin Effat Mustafa Reda deyib.

    Diplomat bildirib ki, Misir hər zaman işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyib, həmin proseslərdə Azərbaycanın yanında olub:

    "Ən yüksək səviyyədə və müxtəlif platformalarda rəsmi şəkildə yardım göstərməyə hazır olduğumuzu da bildirmişik. Heç kimə sirr deyil ki, mətbuatda da əks olunduğu kimi, yaxın dostum olan ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovu ziyarət etmişəm və onunla mina təmizləmə prosesində öz təcrübəmizi necə bölüşə biləcəyimizi müzakirə etmişəm. Ümid edirik ki, bu müzakirələr çox yaxın zamanda konkret nəticələrə çevriləcək".

    Səfir vurğulayıb ki, onlar həm də minatəmizləmədən sonra azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun qurulması, şəhərlərin salınması və bərpa olunan enerji layihələri üzrə xidmətlər təklif ediblər:

    "Hazırda bu təkliflərin nəzərdən keçirilməsini gözləyirik. Mənə bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki bəzi layihələr artıq 2027-ci ilə qədər planlaşdırılıb. Lakin hesab edirik ki, Misir də bu prosesdə mütləq pay sahibi olmalıdır".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Misir səfiri Hüsaməddin Effat Mustafa Reda Qarabağın bərpası Misir şirkətləri

    Son xəbərlər

    16:08
    Video

    "Kəlbəcər" tankerinin lövbər zəncirinin digər tankerin pərinə ilişməsi ilə bağlı aparılan tədbirlər uğurla yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    15:58

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Xarici siyasət
    15:56

    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    15:54

    Tokayev LGBT təbliğatını qadağan edən qanunu imzalayıb

    Region
    15:52

    Bəzi yerlərdə külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    15:50

    Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olub

    Hadisə
    15:47

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    Maliyyə
    15:46

    FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb

    Digər
    15:46

    Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti