    Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении Карабаха

    Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении Карабаха

    Египет проявляет серьезный интерес к участию в процессе восстановления Карабаха и уже представил Азербайджану свои предложения по этому вопросу.

    Об этом в интервью Report заявил посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Хусамеддин Эффат Мустафа Реда.

    Дипломат подчеркнул, что Египет всегда поддерживал усилия, направленные на освобождение оккупированных территорий, и стоял рядом с Азербайджаном в этих процессах.

    "Мы на самом высоком уровне и на различных платформах официально заявляли о готовности оказать помощь. Ни для кого не секрет, что, как уже освещалось в прессе, я посетил моего близкого друга, председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова, и обсудил с ним, как мы можем поделиться нашим опытом в процессе разминирования. Надеемся, что эти обсуждения в самое ближайшее время приведут к конкретным результатам", - сказал посол.

    Он подчеркнул, что Каир также предложил услуги по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях после разминирования, градостроительству и реализации проектов возобновляемой энергетики:

    "В настоящее время мы ожидаем рассмотрения этих предложений. Мне сообщили, что некоторые проекты на освобожденных от оккупации территориях уже запланированы до 2027 года. Однако мы считаем, что Египет должен обязательно иметь свою долю участия в этом процессе".

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Лента новостей