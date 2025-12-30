Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olub
Cari ilin 9 ayı ərzində baş vermiş 1198 yanğın zamanı 32 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatlarında qeyd olunub.
Bildirilib ki, yanğın hadisələri zamanı 32 nəfər ölüb, 132 nəfər xəsarət alıb, bu da ötən illə müqayisədə yanğından ölənlər üzrə 3 nəfər və ya 2%, xəsarət alanlar üzrə 30 nəfər və ya 19% azdır.
Bundan əlavə, 2025-ci ilin 9 ayı ərzində ölkədə 34 partlayış hadisəsi baş verib. Bu da 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 13 hadisə və ya 28% azdır. Partlayışlar zamanı 9 nəfər ölüb, 49 nəfər xəsarət alıb.
