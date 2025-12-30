Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb
Hadisə
- 30 dekabr, 2025
- 15:46
Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatlarında qeyd olunub.
Bildirilib ki, ölkə ərazisində 17 min 301 təbii və texnogen mənşəli hadisə qeydə alınıb. Bu da 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 5 118 hadisə və ya 12% çoxdur.
Təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 45 nəfər ölüb, 182 nəfər xəsarət alıb.
Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 33 nəfər xilas edilib, 689 nəfər təxliyə olunub.
Son xəbərlər
16:08
Video
"Kəlbəcər" tankerinin lövbər zəncirinin digər tankerin pərinə ilişməsi ilə bağlı aparılan tədbirlər uğurla yekunlaşıbİnfrastruktur
15:58
Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişikXarici siyasət
15:56
Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilərFutbol
15:54
Tokayev LGBT təbliğatını qadağan edən qanunu imzalayıbRegion
15:52
Bəzi yerlərdə külək güclənir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
15:50
Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olubHadisə
15:47
"Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişibMaliyyə
15:46
FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölübDigər
15:46