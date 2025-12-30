İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb

    Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatlarında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ölkə ərazisində 17 min 301 təbii və texnogen mənşəli hadisə qeydə alınıb. Bu da 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 5 118 hadisə və ya 12% çoxdur.

    Təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 45 nəfər ölüb, 182 nəfər xəsarət alıb.

    Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 33 nəfər xilas edilib, 689 nəfər təxliyə olunub.

