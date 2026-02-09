İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakı və Siyəzən sakinləri dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 17:55
    Bakı və Siyəzən sakinləri dəm qazından boğularaq ölüb

    Bakı və Siyəzən sakinləri dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Siyəzən rayonu sakini Cəfərov İzzət Zaur oğlu yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Bundan başqa, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsində yaşayan 2003-cü il təvəllüdlü şəxs evin hamam otağında tapılıb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    dəm qazı Siyəzən Nəsimi rayonu

