    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:37
    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahi Ərəb Parlamenti
    Foto
    Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан

