Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 19:37
Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
