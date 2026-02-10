Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 19:43
Делегация во главе с президентом Арабского парламента Мохаммедом Ахмедом Аль-Яммахи прибыла с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.
