Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человек

В Азербайджане за 9 месяцев текущего года в результате техногенных происшествий погибли 45 человек.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям за 9 месяцев 2025 года.

Согласно информации, в стране зафиксировано 17 301 происшествие природного и техногенного характера, что на 5 118 случаев или на 12% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

В результате этих происшествий погибли 45, получили ранения 182 человека. Были спасены 33 человека спасены, 689 - эвакуированы.