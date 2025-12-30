Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человек
Происшествия
- 30 декабря, 2025
- 16:30
В Азербайджане за 9 месяцев текущего года в результате техногенных происшествий погибли 45 человек.
Как сообщает Report, такие данные приводятся в статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям за 9 месяцев 2025 года.
Согласно информации, в стране зафиксировано 17 301 происшествие природного и техногенного характера, что на 5 118 случаев или на 12% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.
В результате этих происшествий погибли 45, получили ранения 182 человека. Были спасены 33 человека спасены, 689 - эвакуированы.
