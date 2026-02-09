İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Moskvа-Sitidə terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 18:00
    Moskvа-Sitidə terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb

    Moskvada Moskva-Siti kompleksinin qüllələrindən birində terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər veri ki, bu barədə DİN-in rəsmi nümayəndəsi İrina Volk bildirib.

    Qurumun məlumatına görə, fevralın 9-na keçən gecə fövqəladə hallar üzrə xidmətlərə təhdid zəngləri daxil olub. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları zəng edənlərin Moskva-Sitidə olduğunu müəyyən ediblər. Polis, Rosqvardiya və FHN əməkdaşları hadisə yerinə gedib.

    Moskva-Sitidə mənzil icarəyə götürən şəxs və onun iki tanışı saxlanılaraq DİN-in ərazi şöbəsinə aparılıb. Volk qeyd edib ki, saxlanılanlar sərxoş olublar.

    Saxlanılan şəxslər "Neva Towers" göydələninin 68-ci mərtəbəsinin minalandığını bildiriblər. Mütəxəssislər binanı yoxladıqdan sonra partlayıcı qurğu aşkar etməyiblər.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb (RF CM-in 207-ci maddəsinin 3-cü hissəsi). Saxlanılanlar altı ildən səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər.

    Moskva mina təhdid
    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    Son xəbərlər

    19:06

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:05

    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Hadisə
    19:05
    Foto

    Gəncədə 17 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    18:57
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:56

    KİV: NATO yaxın günlərdə "Arktik Keşikçi" missiyasına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:48

    "Zirə" "Qalatasaray"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    18:47

    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    18:39

    Səfirlik: Vensin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair öhdəliyi təsdiqləyir

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    Özbəkistan Orta Dəhliz və Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti