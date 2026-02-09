Moskvа-Sitidə terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb
- 09 fevral, 2026
- 18:00
Moskvada Moskva-Siti kompleksinin qüllələrindən birində terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər veri ki, bu barədə DİN-in rəsmi nümayəndəsi İrina Volk bildirib.
Qurumun məlumatına görə, fevralın 9-na keçən gecə fövqəladə hallar üzrə xidmətlərə təhdid zəngləri daxil olub. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları zəng edənlərin Moskva-Sitidə olduğunu müəyyən ediblər. Polis, Rosqvardiya və FHN əməkdaşları hadisə yerinə gedib.
Moskva-Sitidə mənzil icarəyə götürən şəxs və onun iki tanışı saxlanılaraq DİN-in ərazi şöbəsinə aparılıb. Volk qeyd edib ki, saxlanılanlar sərxoş olublar.
Saxlanılan şəxslər "Neva Towers" göydələninin 68-ci mərtəbəsinin minalandığını bildiriblər. Mütəxəssislər binanı yoxladıqdan sonra partlayıcı qurğu aşkar etməyiblər.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb (RF CM-in 207-ci maddəsinin 3-cü hissəsi). Saxlanılanlar altı ildən səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər.