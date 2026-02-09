Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 17:41
    Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-Сити

    В Москве задержали трех мужчин, угрожавших устроить теракт в одной из башен Москва-Сити. Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По данным ведомства, звонки с угрозами поступили в экстренные службы в ночь на 9 февраля. Оперативники установили, что звонившие находились в Москва-Сити, на место направились сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

    Задержаны арендатор квартиры в Москва-Сити и двое его знакомых. Их доставили в территориальный отдел МВД для выяснения обстоятельств произошедшего. Волк отметила, что задержанные были пьяны.

    Задержанные заявляли о минировании 68-го этажа небоскреба Neva Towers. После этого мужчины заперлись в апартаментах. Специалисты после обследования здания не нашли взрывных устройств.

    По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Задержанным может грозить лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

