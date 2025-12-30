İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:47
    Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkətinin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti" ASC-nin səhmdarlarının pay bölgüsündə dəyişiklik olub.

    "Report" xəbər verir ki, buna səbəb səhmdarlardan birinin - "Bakı Sığorta" ASC-nin ləğv olunması və bu proses çərşivəsində müştərək müəssisədəki payının geri götürülməsidir.

    Onun payı digər 6 səhmdara - "PAŞA Sığorta", "Qala Sığorta", "Meqa Sığorta", "Azərbaycan Sənaye Sığorta", "Xalq Sığorta" və "Azsığorta" ASC-lərə ötürülüb. Son nəticədə digər səhmdarların hər birinin payı 14,29 %-dən 16,67 %-ə yüksəlib.

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti" 2020-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2 187 500 manatdır. Şirkət Aqrar Sığorta Fondunun idarəedici təşkilatıdır, sığortalılarla müqavilələrin bağlanması, hadisə ilə bağlı müraciətlərinin qəbul edilməsi və sistemin ümumi idarə edilməsini həyata keçirir. Onun təsisçiləri isə aqrar sığorta sistemində vasitəçi kimi fəaliyyət göstərir.

    “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti” ASC səhmdarların pay bölgüsü

    Son xəbərlər

    16:08
    Video

    "Kəlbəcər" tankerinin lövbər zəncirinin digər tankerin pərinə ilişməsi ilə bağlı aparılan tədbirlər uğurla yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    15:58

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Xarici siyasət
    15:56

    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    15:54

    Tokayev LGBT təbliğatını qadağan edən qanunu imzalayıb

    Region
    15:52

    Bəzi yerlərdə külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    15:50

    Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olub

    Hadisə
    15:47

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    Maliyyə
    15:46

    FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb

    Digər
    15:46

    Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti