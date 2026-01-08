İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanda ötən il vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:03
    2025-ci ildə Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 191 milyon 98,9 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Ötən il xarici vətəndaşların ölkə ərazisində fərdi istehlak üçün aldığı mallara görə dövlət büdcəsindən qaytarılmış ƏDV-nin ("tax free") məbləği 10 milyon 533,3 min manat təşkil edib.

    Dövlət Vergi Xidməti ƏDV
    Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДС

