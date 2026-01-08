Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДС

Потребителям в Азербайджане в 2025 году возвращено 191 млн 98,9 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Указанная сумма НДС выплачивалась через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные медучреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

За 2025 год сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления (tax free), составила 10 млн 533,3 тыс. манатов.