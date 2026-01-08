Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДС

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 10:31
    Потребителям в Азербайджане в 2025 году возвращено 191 млн 98,9 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Указанная сумма НДС выплачивалась через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные медучреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

    За 2025 год сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления (tax free), составила 10 млн 533,3 тыс. манатов.

    Azərbaycanda ötən il vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

