Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 10:03
Bakıda AFFA tərəfindən UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Kursun ilk mərhələsi fevralın 9-dan 12-dək baş tutacaq.
İkinci mərhələ martın 16-dan 19-na, üçüncü mərhələ aprelin 13-dən 16-na, dördüncü mərhələ isə mayın 11-dən 15-dək keçiriləcək.
