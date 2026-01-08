İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:03
    Bakıda AFFA tərəfindən UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Kursun ilk mərhələsi fevralın 9-dan 12-dək baş tutacaq.

    İkinci mərhələ martın 16-dan 19-na, üçüncü mərhələ aprelin 13-dən 16-na, dördüncü mərhələ isə mayın 11-dən 15-dək keçiriləcək.

    AFFA uefa Məşqçi kursu

