Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin sədri dəyişib
Maliyyə
- 08 yanvar, 2026
- 09:58
Milli Depozit Mərkəzinin (MDM) Müşahidə Şurasına (MŞ) yeni sədr təyin edilib.
"Report" Mərkəzə istinadən xəbər verir ki, bu, indiyə qədər sədr müavini olan Azərbaycan Mərkəzi Bankının Kapital bazarı fəaliyyətinə dair siyasət və nəzarət departamentinin direktoru Umeyra İbrahimovadır.
O, yeni vəzifəsində İcbari Sığorta Bürosunun Audit komitəsinin sədri Elçin Əlizadəni əvəz edib.
MDM-in MŞ-nın keçmiş sədri bundan sonra qurumun İdarə Heyətinin (İH) sədri kimi fəaliyyət göstərəcək və yeni vəzifəsində Ağahüseyn Xudaverdiyevi əvəz edəcək. İH-nin keçmiş sədri isə MDM-in MŞ-nın sədr müavini təyin edilib.
Son xəbərlər
10:43
Əlincə çayından Bənəniyar gölünə 6,5 km-lik yeni beton kanal salınırİnfrastruktur
10:42
Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, 14 kq marixuana aşkar edilibHadisə
10:39
"Bavariya" klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədirFutbol
10:35
Mənimsəmədə təqsirləndirilən təhsil mərkəzinin sabiq direktorunun cinayət işinə xitam verilibHadisə
10:33
Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən il 31 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıbMaliyyə
10:31
Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıbHadisə
10:30
Foto
Norm Sement zavodunun istehsal gücü artırılıbBiznes
10:29
Salyandakı avtomobil qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
10:29