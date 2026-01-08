Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Назначен новый председатель Наблюдательного совета НДЦ

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 10:16
    Назначен новый председатель Наблюдательного совета НДЦ

    Назначен новый председатель Наблюдательного совета Национального депозитного центра (НДЦ).

    Как сообщает Report со ссылкой на центр, на эту должность назначена Умейра Ибрагимова.

    На новой должности она сменила Эльчина Ализаде, председателя Аудиторского комитета Бюро обязательного страхования.

    Экс-председатель Наблюдательного совета НДЦ теперь будет работать в качестве председателя правления организации и на новой должности сменит Агагусейна Худавердиева. Бывший председатель правления, в свою очередь, назначен заместителем председателя Наблюдательного совета НДЦ.

    Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin sədri dəyişib

