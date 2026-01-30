Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    Здоровье
    • 30 января, 2026
    • 10:34
    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях в 2025 году зарегистрировано 25 млн 599 тыс. 556 обращений.

    Как сообщили Report в TƏBİB, из них 530 тыс. 447 были стационарными, а 25 млн 69 тыс. 109 - амбулаторными.

    Общее количество обращений в медицинские учреждения увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году в медучреждениях оказано 93 млн 970 тыс. 438 медуслуг (12 млн 137 тыс. 680 стационарных и 81 млн 832 тыс. 758 амбулаторных), что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году проведено 40 млн 107 тыс. 778 лабораторных исследований (6 млн 149 тыс. 573 стационарных, 33 млн 958 тыс. 205 - амбулаторных), что на 20% больше по сравнению с 2024 годом.

    В 2025 году в указанных медучреждениях проведено 377 835 хирургических операций и процедур (353 485 стационарных, 24 350 амбулаторных), что на 1% больше по сравнению с 2024 годом.

    TƏBİB медучреждения услуги
    Keçən il TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində 94 milyona yaxın xidmət göstərilib
