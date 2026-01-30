В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях в 2025 году зарегистрировано 25 млн 599 тыс. 556 обращений.

Как сообщили Report в TƏBİB, из них 530 тыс. 447 были стационарными, а 25 млн 69 тыс. 109 - амбулаторными.

Общее количество обращений в медицинские учреждения увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году в медучреждениях оказано 93 млн 970 тыс. 438 медуслуг (12 млн 137 тыс. 680 стационарных и 81 млн 832 тыс. 758 амбулаторных), что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году проведено 40 млн 107 тыс. 778 лабораторных исследований (6 млн 149 тыс. 573 стационарных, 33 млн 958 тыс. 205 - амбулаторных), что на 20% больше по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году в указанных медучреждениях проведено 377 835 хирургических операций и процедур (353 485 стационарных, 24 350 амбулаторных), что на 1% больше по сравнению с 2024 годом.