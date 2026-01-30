МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"
- 30 января, 2026
- 10:24
Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела учения по правилам поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях в торговом центре "Наргиз" в Насиминском районе Баку.
Как сообщили Report в МЧС, целью учений было обучение персонала торгового центра правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, а также совершенствование деятельности противопожарных подразделений на подобных объектах.
В ходе учений была проведена теоретическая подготовка, после чего отработаны практические действия по эвакуации людей при условном пожаре, оказанию первой помощи и ликвидации возгорания. В учениях были задействованы 30 человек и 4 единицы техники МЧС.
