МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела учения по правилам поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях в торговом центре "Наргиз" в Насиминском районе Баку.

Как сообщили Report в МЧС, целью учений было обучение персонала торгового центра правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, а также совершенствование деятельности противопожарных подразделений на подобных объектах.

В ходе учений была проведена теоретическая подготовка, после чего отработаны практические действия по эвакуации людей при условном пожаре, оказанию первой помощи и ликвидации возгорания. В учениях были задействованы 30 человек и 4 единицы техники МЧС.