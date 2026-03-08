Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    • 08 марта, 2026
    • 07:07
    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    Правительство Австралии рассматривает запросы о помощи в защите стран, подвергшихся ударам со стороны Ирана на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке, однако не будет участвовать ни в каких военных операциях против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в телевизионном интервью.

    "Многие страны, не являющиеся участниками конфликта, подверглись атакам со стороны Ирана. Вполне ожидаемо, что в связи с этим к нам обратились за помощью, и мы тщательно рассмотрим эти обращения", - сказала глава внешнеполитического ведомства Австралии.

    Отмечается, что Австралия, являющаяся близким союзником США, ранее уже заявляла, что не будет направлять войска на Ближний Восток в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Отвечая на вопрос, может ли Австралия помочь защитить страны от иранских ударов беспилотниками и ракетами, Вонг ответила утвердительно.

    "Мы будем действовать в соответствии с той позицией, которую я уже обозначила: Австралия не участвует в наступательных действиях против Ирана, и мы ясно дали понять, что не будем участвовать ни в каких операциях с развертыванием сухопутных войск", - добавила она.

    Премьер-министр Энтони Албанезе в пятницу заявил, что трое австралийских военнослужащих находились на борту американской подводной лодки, которая торпедировала иранский военный корабль в Индийском океане, однако подчеркнул, что они не принимали участия в самой атаке.

    Отметим, что в настоящее время Австралия также взаимодействует с авиакомпаниями, пытаясь помочь эвакуироваться тысячам австралийцев, застрявших на Ближнем Востоке.

