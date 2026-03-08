Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08 марта, 2026
    • 06:27
    В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

    По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье рано утром, когда израильский удар пришелся по номеру в здании отеля Ramada в центре Бейрута.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильских военных.

    Отмечается, что целью были иранские командиры, действовавшие в столице Ливана.

    Эта атака стала первым израильским ударом, нанесенным по самому центру Бейрута с тех пор, как на прошлой неделе возобновились боевые действия между Израилем и "Хезболлах".

    Израиль сообщил, что целью стали ключевые командиры элитного подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), однако их имена названы не были.

    "Командиры ливанского корпуса сил "Кудс" действовали с целью продвижения террористических атак против государства Израиль и его граждан, одновременно работая на КСИР в Иране", - говорится в заявлении израильских военных.

    В отеле размещались вынужденные переселенцы, бежавшие от войны на юге Ливана и из южных пригородов Бейрута. После удара некоторые из них покинули здание, опасаясь новых авиаударов.

    На прошлой неделе Израиль заявил, что в результате удара в Тегеране был убит командир сил "Кудс" в Ливане Дауд Али Заде.

    Отметим, что Ливан оказался втянут в расширяющуюся войну США и Израиля против Ирана в прошлый понедельник после того, как поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" нанесла ракетные удары и атаковала Израиль беспилотниками. В ответ Израиль нанес мощные удары по югу и востоку Ливана, а также вблизи Бейрута.

    По меньшей мере два человека погибли в результате удара по гостинице в центре Бейрута в Ливане.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

    Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало об ударе по номеру в здании отеля в центре Бейрута.

    Beyrutda oteldə partlayış nəticəsində dörd nəfər ölüb
    Three people died in strike against hotel in Beirut
