В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье рано утром, когда израильский удар пришелся по номеру в здании отеля Ramada в центре Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильских военных.

Отмечается, что целью были иранские командиры, действовавшие в столице Ливана.

Эта атака стала первым израильским ударом, нанесенным по самому центру Бейрута с тех пор, как на прошлой неделе возобновились боевые действия между Израилем и "Хезболлах".

Израиль сообщил, что целью стали ключевые командиры элитного подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), однако их имена названы не были.

"Командиры ливанского корпуса сил "Кудс" действовали с целью продвижения террористических атак против государства Израиль и его граждан, одновременно работая на КСИР в Иране", - говорится в заявлении израильских военных.

В отеле размещались вынужденные переселенцы, бежавшие от войны на юге Ливана и из южных пригородов Бейрута. После удара некоторые из них покинули здание, опасаясь новых авиаударов.

На прошлой неделе Израиль заявил, что в результате удара в Тегеране был убит командир сил "Кудс" в Ливане Дауд Али Заде.

Отметим, что Ливан оказался втянут в расширяющуюся войну США и Израиля против Ирана в прошлый понедельник после того, как поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" нанесла ракетные удары и атаковала Израиль беспилотниками. В ответ Израиль нанес мощные удары по югу и востоку Ливана, а также вблизи Бейрута.

