NYT: Иран может извлечь обогащенный уран для ЯО из-под руин объекта в Исфахане

Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, через узкий тоннель.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с секретными отчетами.

Газета отметила, что на спутниковых снимках, сделанных в феврале, видны масштабные земляные работы у нескольких входов в туннели, включая западный. На покадровой съемке с коммерческих спутников зафиксированы перемещения грунта. При этом NYT отмечает, что неясно, вывозили ли землю или же насыпали ее у входов для защиты от будущих ударов.

Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны. Американские официальные лица заявили, что разведка США ведет непрерывное наблюдение за объектом в Исфахане. По их словам, США способны обнаружить и отреагировать на любую попытку Ирана или других групп переместить запасы урана.

NYT отмечает, что находящийся под завалами в Исфахане запас урана может стать ключевым элементом для создания Ираном ядерного оружия. При этом остается неясным, как быстро Иран сможет переместить уран, который находится в газообразном состоянии и хранится в контейнерах, отметила газета.

По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 970 фунтами (примерно 440 кг) высокообогащенного урана, который в основном располагается в Исфахане. Текущий уровень обогащения урана составляет 60%, для создания ядерного оружия его необходимо довести до 90%. Этот шаг, пишет NYT, относительно легко осуществим, если центрифуги находятся в рабочем состоянии.

Напомним, что в июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.