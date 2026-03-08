Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

Системы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник, который должен был поразить дипломатический квартал в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.

По его данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Материальный ущерб также не зафиксирован.