    • 08 марта, 2026
    • 05:51
    Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

    Системы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник, который должен был поразить дипломатический квартал в Эр-Рияде.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны королевства.

    По его данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Материальный ущерб также не зафиксирован.

