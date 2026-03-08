Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В США заявили об иранской операции "Безумец"

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 05:35
    В США заявили об иранской операции Безумец

    Власти Ирана разработали операцию "Безумец" против США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, план был разработан после 12-дневной войны, когда власти республики начали осознавать неизбежность нового столкновения. Источники уточнили, что цель операции заключается в том, чтобы сделать конфликт чрезвычайно дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран.

    Из материала следует, что на первом этапе операции планировалось удары по Израилю, на втором - атаки на военные базы США в арабских странах. На третьем этапе Иран намеревался осуществлять удары по по гражданским объектам, включая аэропорты, отели и посольства. NYT пишет, что Иран уже приступил к исполнению плана.

    Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается "осуществлением своего права на самооборону".

    Ранее Иран заявил о "больших потерях" среди американских военных.

    Ирнаская операция США Израиль
    Ты - Король

    Последние новости

    05:51

    Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:35

    В США заявили об иранской операции "Безумец"

    Другие страны
    05:19

    У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

    Другие страны
    04:57

    Reuters: В Бейруте при ударе по отелю погибли два человека

    Другие страны
    04:20

    Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

    Другие страны
    04:18

    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Другие страны
    03:35

    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Милли Меджлис
    03:12

    Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛА

    Другие страны
    03:06

    Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

    Другие страны
    Лента новостей