Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - сказано в сообщении.

В сообщении также выражается надежда на быстрое урегулирование ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолетов, включая Bombardier, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.