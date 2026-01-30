Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США
Другие страны
- 30 января, 2026
- 10:45
Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.
"Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - сказано в сообщении.
В сообщении также выражается надежда на быстрое урегулирование ситуации.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолетов, включая Bombardier, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
