Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 10:45
    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

    "Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - сказано в сообщении.

    В сообщении также выражается надежда на быстрое урегулирование ситуации.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолетов, включая Bombardier, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.

    Канада Дональд Трамп США аннулирование сертификация Bombardier пошлины
    Ты - Король

    Последние новости

    10:58

    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    ИКТ
    10:57

    Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на треть

    АПК
    10:49

    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Финансы
    10:45

    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Другие страны
    10:34

    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    Здоровье
    10:30

    Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

    Внешняя политика
    10:24
    Фото
    Видео

    МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"

    Происшествия
    10:08

    Цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    10:05

    Задержаны руководитель и двое сотрудников реабилитационного Центра "Qurtuluş"

    Происшествия
    Лента новостей