    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 10:49
    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Стоимость доллара выросла к евро и иене в пятницу утром после сообщений, что президент США Дональд Трамп готовится назначить Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару снизился до $1,1931 с $1,1969 за евро на предыдущем закрытии.

    Курс доллара к иене рос до 153,77 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,43% - до 96,49 пункта.

    Ранее Трамп обещал назвать нового главу ФРС в пятницу утром по местному времени.

