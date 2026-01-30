Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США
Финансы
- 30 января, 2026
- 10:49
Стоимость доллара выросла к евро и иене в пятницу утром после сообщений, что президент США Дональд Трамп готовится назначить Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы (ФРС) страны.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару снизился до $1,1931 с $1,1969 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене рос до 153,77 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,43% - до 96,49 пункта.
Ранее Трамп обещал назвать нового главу ФРС в пятницу утром по местному времени.
