Цены на нефть снизились более чем на 1%

Цены на нефть снизились утром в пятницу после подъема до многомесячных максимумов накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,37%), до $69,74 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,01 (1,51%), до $64,43 за баррель.

Несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.