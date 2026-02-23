AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2033 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 17:51
    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует во II квартале текущего года завершить подготовку Стратегической дорожной карты, рассчитанной на 2027-2032гг.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Отмечается, что в настоящее время AZAL ведет разработку средне- и долгосрочной Стратегической дорожной карты в соответствии с приоритетами своего развития.

    "В рамках процесса авиакомпания сотрудничает с одной из зарубежных консалтинговых компаний с международным опытом. Формируется детальный документ на 2027-2032 годы", - говорится в сообщении.

    Дорожная карта определит траекторию развития AZAL на ближайшие годы, стратегию маршрутной сети и флота, прогноз пассажиропотока, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости и повышению операционной эффективности.

    В соответствии с планом, к 2032 году флот авиакомпании планируется расширить до более чем 50 воздушных судов. Параллельно предусмотрено расширение географии полетов, открытие новых направлений и увеличение общего числа маршрутов до 80.

    В настоящее время парк AZAL насчитывает 27 самолетов типов Boeing 767-300, Boeing 787-8 Dreamliner, Airbus A320neo, Airbus A319 и Embraer E-190. В дальнейшем в рамках унификации флота компания планирует использовать два типа воздушных судов - узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320 Neo и широкофюзеляжные Boeing 787 Dreamliner.

    AZAL дорожная карта долгосрочная стратегия авиакомпания воздушный флот парк самолетов
    AZAL-ın Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV
    AZAL plans to finalize Strategic Roadmap in Q2

