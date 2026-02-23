İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AZAL-ın Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 23 fevral, 2026
    • 17:32
    AZAL-ın Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV

    Hazırda "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanması üzrə işlərin cari ilin II rübündə yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

    Qeyd edilib ki, hazırda AZAL öz strateji inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq orta və uzunmüddətli dövrü əhatə edən Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanması üzərində çalışır: "Bu proses çərçivəsində AZAL beynəlxalq təcrübəyə malik xarici konsaltinq şirkətlərindən biri ilə sıx əməkdaşlıq edir və 2027-2032-ci illəri əhatə edən ətraflı Strateji Yol Xəritəsi formalaşdırılır. Hazırlanan Strateji Yol Xəritəsi AZAL-ın gələcək illər üçün inkişaf trayektoriyasını, şəbəkə və donanma strategiyasını, sərnişin axınlarının proqnozlarını, maliyyə dayanıqlığını və əməliyyat səmərəliliyini əhatə edir".

    Plan çərçivəsində "Azərbaycan Hava Yolları"nın mövcud donanmasının mərhələli şəkildə genişləndirilməsi və 2032-ci ilədək hava gəmilərinin sayının 50-dən artıq olması hədəflənir. Bildirilir ki, bununla paralel olaraq uçuş şəbəkəsinin genişləndirilməsi, yeni istiqamətlərin açılması və ümumi uçuş marşrutlarının sayının 80-ə çatdırılması nəzərdə tutulur.

    Xatırladaq ki, AZAL-ın parkında "Boeing 767-300", "Boeing 787-8 Dreamliner", "Airbus A320neo", "Airbus A-319" və "Embraer E-190" tipli 27 təyyarə mövcuddur. Donanmanın unifikasiyası çərçivəsində aviaşirkət gələcəkdə yalnız iki növ hava gəmisindən istifadə edəcək - dar gövdəli "Airbus A320 Neo" ailəsi təyyarələri və geniş gövdəli "Boeing 787 Dreamliner".

    AZAL Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu sərnişin daşıma Strateji Yol Xəritəsi
    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2033 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ
    AZAL plans to finalize Strategic Roadmap in Q2

    Son xəbərlər

    18:06

    Azərbaycanda ilk dəfə ortaq türk əlifbası ilə hazırlanmış poeziya antologiyası nəşr olunub

    Elm və təhsil
    17:59

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    17:46

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib

    Daxili siyasət
    17:45

    ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    17:43

    AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:42

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstərib

    Digər ölkələr
    17:40

    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    17:40

    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti