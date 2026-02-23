Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 17:52
    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Бинагадинский районный суд продлил до 30 мая арест бывшего заместителя главы ИВ Гарадагского района Баку Надира Мурадова и экс-замначальника отдела Госслужбы по имущественным вопросам Зульфугара Мансурова.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании суда.

    Напомним, что Мурадов был задержан в ноябре 2025 года в ходе операции, проведенной в исполнительной власти Гарадагского района.

    По информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Надира Мурадов, занимая должность заместителя главы района, вступил в преступный сговор с исполняющим обязанности начальника районного хозяйственного отдела аппарата ИВ Гарадагского района Гафаром Абдуллаевым, сотрудниками ИВ Рашадом Надирли и Исой Шамсалиевым, а также Зульфугаром Мансуровым.

    Следствие полагает, что они получали взятки в различных размерах от отдельных лиц за проведение первичных оформительных работ по земельным участкам, расположенным на территории Гарадагского района Баку, а также за обеспечение государственной регистрации прав собственности на эти участки.

    Надиру Мурадову, Гафару Абдуллаеву, Рашаду Надирли, Исе Шамсалиеву и Зульфугару Мансурову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 УК АР.

