Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

Сомали предложил возобновить соглашение, позволяющее США использовать его порты и аэропорты в военных целях.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар.

"У Сомали и США существует давняя рамочная программа сотрудничества, включая соглашение 1980 года о доступе к портам и аэропортам для США. Федеральное правительство недавно предложило возобновить это соглашение, которое остается надлежащим и законным каналом для любого сотрудничества в области безопасности", - заявил он.

Комментарии Омара прозвучали на следующий день после того, как представитель местных властей Сомалиленда заявил о готовности региона предоставить США доступ к своим полезным ископаемым и военным базам.

"Позиция Сомали проста: все соглашения, касающиеся территории Сомали, портов, воздушного пространства или стратегических природных ресурсов, должны заключаться в рамках конституционных институтов Федеративной Республики Сомали", - сказал Омар.