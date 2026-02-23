Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 17:42
    Сомали предложил возобновить соглашение, позволяющее США использовать его порты и аэропорты в военных целях.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар.

    "У Сомали и США существует давняя рамочная программа сотрудничества, включая соглашение 1980 года о доступе к портам и аэропортам для США. Федеральное правительство недавно предложило возобновить это соглашение, которое остается надлежащим и законным каналом для любого сотрудничества в области безопасности", - заявил он.

    Комментарии Омара прозвучали на следующий день после того, как представитель местных властей Сомалиленда заявил о готовности региона предоставить США доступ к своим полезным ископаемым и военным базам.

    "Позиция Сомали проста: все соглашения, касающиеся территории Сомали, портов, воздушного пространства или стратегических природных ресурсов, должны заключаться в рамках конституционных институтов Федеративной Республики Сомали", - сказал Омар.

