İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 17:59
    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Somali ABŞ-yə onun liman və hava limanlarından hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək imkanı verən sazişi yeniləməyi təklif edib.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Somalinin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Əli Məhəmməd Ömər bildirib.

    "Somali və ABŞ arasında əməkdaşlığa dair uzunmüddətli çərçivə proqramı, o cümlədən ABŞ-nin liman və hava limanlarına giriş əldə etməsi haqqında 1980-ci il tarixli saziş mövcuddur. Federal hökumət bu yaxınlarda bu sazişi yeniləməyi təklif edib", - o qeyd edib.

    Ömər bu bəyanatı Somaliləndin yerli hakimiyyət nümayəndəsinin regionun ABŞ-yə öz faydalı qazıntılarına və hərbi bazalarına giriş imkanı verməyə hazır olduğunu bəyan etməsindən bir gün sonra verib.

    "Somalinin mövqeyi sadədir: Somali ərazisi, limanları, hava məkanı və ya strateji təbii sərvətlərlə bağlı bütün sazişlər Somali Federativ Respublikasının konstitusion institutları çərçivəsində bağlanmalıdır", - o deyib.

    Somali ABŞ Hərbi baza
    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Son xəbərlər

    17:59

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    17:46

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib

    Daxili siyasət
    17:45

    ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    17:43

    AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:42

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstərib

    Digər ölkələr
    17:40

    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    17:40

    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    17:39

    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti