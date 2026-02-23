Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Бакинском аэропорту построят новый терминал - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 18:12
    В Бакинском аэропорту построят новый терминал - ЭКСКЛЮЗИВ

    В долгосрочной перспективе ключевым стратегическим решением для Международного аэропорта Гейдар Алиев станет строительство нового терминала.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакинском аэропорту.

    Согласно информации, основной задачей на ближайшие годы остается более эффективное использование существующей инфраструктуры и увеличение пропускной способности.

    В рамках этого планируется оптимизация процессов внутри терминала, повышение уровня автоматизации, более широкое внедрение новых технологических решений в сфере пограничной и авиационной безопасности, а также более эффективное управление пассажиропотоком и балансировка нагрузки в часы пик. Кроме того, за счет определенных инфраструктурных расширений и функциональных изменений предполагается увеличить фактическую пропускную способность действующего терминала.

    Отмечается, что строительство нового терминала значительно увеличит общую пропускную способность аэропорта.

    "Таким образом, подход двухэтапный: сначала - максимальное эффективное использование и оптимизация имеющихся ресурсов для увеличения объемов, затем - обеспечение долгосрочного и устойчивого развития за счет нового терминала", - подчеркнули в аэропорту.

    В настоящее время в аэропорту функционируют два терминала, обслуживающие как международные, так и внутренние рейсы и предоставляющие пассажирам. В течение прошлого года из аэропорта выполнялись рейсы по 75 международным направлениям 40 иностранными авиакомпаниями. Наиболее востребованными направлениями стали Стамбул, Тбилиси, Дубай, Анкара и Москва. Всего в 2025 году Бакинский аэропорт обслужил более 7,64 млн пассажиров.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев новый терминал
    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV
    New terminal to be built at Heydar Aliyev International Airport — EXCLUSIVE

    Последние новости

    18:27

    США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

    Другие страны
    18:13

    Кабмин утвердил изменения в правила выплат сотрудникам дипслужб

    Внутренняя политика
    18:12

    В Бакинском аэропорту построят новый терминал - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    18:07

    Доходы AZAL от грузоперевозок за 4 года выросли в 3 раза

    Инфраструктура
    17:56

    Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%

    АПК
    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2033 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    Лента новостей