Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 09:01
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
100,29
|
6,51
|
39,44
|
WTI (долл/барр)
|
91,96
|
5,11
|
34,54
|
Золото (долл/унция)
|
4 051,60
|
- 102,30
|
- 289,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 523,06
|
- 1 833,06
|
3 459,77
|
S&P 500
|
7 353,73
|
- 334,89
|
508,23
|
Nasdaq
|
24 315,00
|
- 1 421,51
|
1 073,01
|
Nikkei
|
57 285,55
|
- 4 903,08
|
6 946,07
|
Dax
|
26 325,01
|
- 112,66
|
1 834,60
|
FTSE 100
|
10 782,66
|
- 46,55
|
851,28
|
CAC 40 INDEX
|
8 205,37
|
27,48
|
55,87
|
Shanghai Composite
|
3 686,90
|
0,73
|
- 281,94
|
Bist 100
|
11 333,27
|
- 144,86
|
71,75
|
RTS
|
946,84
|
4,71
|
- 167,29
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1198
|
- 0,0064
|
- 0,0547
|
USD/GBP
|
1,3433
|
- 0,0057
|
- 0,0040
|
JPY/USD
|
157,9200
|
- 0,0300
|
1,4700
|
RUB/USD
|
81,5731
|
- 0,2270
|
2,8231
|
TRY/USD
|
50,1566
|
0,1106
|
7,2004
|
CNY/USD
|
6,6713
|
0,0007
|
- 0,3177
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.11.2026)
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