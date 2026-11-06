İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    100,29

    6,51

    39,44

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,96

    5,11

    34,54

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 051,60

    - 102,30

    - 289,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 523,06

    - 1 833,06

    3 459,77

    S&P 500

    7 353,73

    - 334,89

    508,23

    Nasdaq

    24 315,00

    - 1 421,51

    1 073,01

    Nikkei

    57 285,55

    - 4 903,08

    6 946,07

    Dax

    26 325,01

    - 112,66

    1 834,60

    FTSE 100

    10 782,66

    - 46,55

    851,28

    CAC 40 INDEX

    8 205,37

    27,48

    55,87

    Shanghai Composite

    3 686,90

    0,73

    - 281,94

    Bist 100

    11 333,27

    - 144,86

    71,75

    RTS

    946,84

    4,71

    - 167,29

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1198

    - 0,0064

    - 0,0547

    USD/GBP

    1,3433

    - 0,0057

    - 0,0040

    JPY/USD

    157,9200

    - 0,0300

    1,4700

    RUB/USD

    81,5731

    - 0,2270

    2,8231

    TRY/USD

    50,1566

    0,1106

    7,2004

    CNY/USD

    6,6713

    0,0007

    - 0,3177
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.11.2026)
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