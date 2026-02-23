Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 18:07
    Доходы AZAL от грузоперевозок за 4 года выросли в 3 раза

    Доходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) от грузоперевозок в 2022-2025 годах выросли на 211%, а объем перевезенных грузов - на 170%.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Отмечается, что AZAL в последние годы определил развитие грузовых перевозок как одно из приоритетных направлений, и в этой сфере зафиксирован устойчивый рост.

    "То, что рост доходов превысил рост объемов грузов, связано с усилением коммерческой деятельности, совершенствованием ценовой политики и управления доходами. Это свидетельствует о том, что грузовые перевозки уже развиваются структурно и системно", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в последние годы подписано более 30 стратегических коммерческих договоров, расширены грузовые продажи по всем направлениям, обслуживаемым AZAL, и обеспечен полный коммерческий охват по сети: "В то же время усилена монетизация сети и пенетрация на рынок, что укрепило позицию грузового сегмента как доходоприносящего направления. В настоящее время реализуются проекты по цифровизации, ведутся работы по переходу на новые системы бронирования, что будет способствовать повышению операционной эффективности и дальнейшему совершенствованию обслуживания клиентов. AZAL также нацелен на увеличение доли грузовых перевозок и продолжение развития этого направления как устойчивого источника дохода".

    AZAL грузоперевозки доходы
