Доходы AZAL от грузоперевозок за 4 года выросли в 3 раза

Доходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) от грузоперевозок в 2022-2025 годах выросли на 211%, а объем перевезенных грузов - на 170%.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отмечается, что AZAL в последние годы определил развитие грузовых перевозок как одно из приоритетных направлений, и в этой сфере зафиксирован устойчивый рост.

"То, что рост доходов превысил рост объемов грузов, связано с усилением коммерческой деятельности, совершенствованием ценовой политики и управления доходами. Это свидетельствует о том, что грузовые перевозки уже развиваются структурно и системно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы подписано более 30 стратегических коммерческих договоров, расширены грузовые продажи по всем направлениям, обслуживаемым AZAL, и обеспечен полный коммерческий охват по сети: "В то же время усилена монетизация сети и пенетрация на рынок, что укрепило позицию грузового сегмента как доходоприносящего направления. В настоящее время реализуются проекты по цифровизации, ведутся работы по переходу на новые системы бронирования, что будет способствовать повышению операционной эффективности и дальнейшему совершенствованию обслуживания клиентов. AZAL также нацелен на увеличение доли грузовых перевозок и продолжение развития этого направления как устойчивого источника дохода".