Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда страны по вопросу импортных пошлин дало ему значительно больше полномочий, чем было ранее.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети в Truth Social.

"Верховный суд (буду некоторое время использовать строчные буквы из-за полного неуважения!) Соединенных Штатов случайно и невольно наделил меня, как президента Соединенных Штатов, гораздо большими полномочиями и властью, чем у меня было до их нелепого, глупого и крайне вызывающего международные разногласия решения", - отметил он.

По мнению Трампа, некоторые иностранные государства "обманывали США на протяжении многих десятилетий", подчеркнув, что теперь сможет использовать торговые лицензии для усиления давления на эти страны.

20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении торговых пошлин, не предоставляет президенту права на такие действия. В ответ Трамп пообещал использовать запасной план, а позже повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%.