Tramp Ali Məhkəmənin ona rüsumlarla bağlı səlahiyyət verdiyini bildirib
- 23 fevral, 2026
- 18:07
Prezident Donald Tramp ABŞ Ali Məhkəməsinin idxal rüsumları məsələsi ilə bağlı qərarın ona əvvəlkindən daha çox səlahiyyət verdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Birləşmiş Ştatların ali məhkəməsi (tam hörmətsizliyə görə bir müddət kiçik hərflərdən istifadə edəcəyəm!) təsadüfən və istəmədən mənə, ABŞ Prezidenti olaraq, onların mənasız, axmaq və beynəlxalq fikir ayrılıqlarına səbəb olan qərarından əvvəl malik olduğumdan daha böyük səlahiyyət və hakimiyyət verib", - o qeyd edib.
Trampın fikrincə, bəzi xarici dövlətlər onilliklər boyu ABŞ-ni aldadıb və indi həmin ölkələrə təzyiqi artırmaq üçün ticarət lisenziyalarından istifadə edə biləcək.
Fevralın 20-də ABŞ Ali Məhkəməsi qərar qəbul edib ki, Trampın ticarət rüsumlarını tətbiq edərkən əsaslandığı fövqəladə iqtisadi səlahiyyətlər haqqında qanun prezidentə bu cür hərəkətlər üçün hüquq vermir. Cavab olaraq Tramp ehtiyat planından istifadə edəcəyinə söz verib, daha sonra isə dünyanın bütün ölkələrindən gələn mallara əvvəllər tətbiq edilmiş idxal rüsumlarını 10%-dən 15%-ə qaldırıb.