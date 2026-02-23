Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%

Азербайджан в январе импортировал 3 331 тонну мяса на сумму $8 млн 208 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 759,8 тонн (18,6%) и на $885 тыс. (9,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на импорт мяса за отчетный период составила 0,6% от общих затрат на импорт в Азербайджане.