    Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%

    АПК
    • 23 февраля, 2026
    • 17:56
    Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%

    Азербайджан в январе импортировал 3 331 тонну мяса на сумму $8 млн 208 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 759,8 тонн (18,6%) и на $885 тыс. (9,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Расходы на импорт мяса за отчетный период составила 0,6% от общих затрат на импорт в Азербайджане.

    импорт Госкомтаможня
    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijan imports 3,331 tons of meat in January

