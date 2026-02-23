İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    • 23 fevral, 2026
    • 17:40
    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 3 min 331 ton ət idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə ətin dəyəri 8 milyon 208 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 759,8 ton (18,6 %), dəyər baxımından isə 885 min dollar (9,7 %) azdır.

    Hesabat dövründə ət idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,6 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, illik müqayisədə 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi idxal
    Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%
    Azerbaijan imports 3,331 tons of meat in January

    Son xəbərlər

    17:59

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    17:46

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib

    Daxili siyasət
    17:45

    ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    17:43

    AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:42

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstərib

    Digər ölkələr
    17:40

    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    17:40

    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    17:39

    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti