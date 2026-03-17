    Region
    • 17 mart, 2026
    • 13:59
    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Rusiyaya qarşı 56 ölkənin xüsusi xidmət orqanları fəaliyyət göstərir.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu Yekaterinburqda keçirilən səyyar müşavirədə bildirib.

    "Bugünkü şəraitdə ölkəmizə qarşı 50-dən çox ölkənin, daha dəqiq desək, 56 ölkənin çox böyük sistemi fəaliyyət göstərir", - o qeyd edib.

    Təhlükəsizlik Şurası Sergey Şoyqu
    Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран

    Son xəbərlər

    14:22
    Foto

    Faiq Əzizovun rəhbərliyi ilə UEFA B kateqoriyalı qapıçı məşqçisi kursu təşkil olunub

    Futbol
    14:19

    Parabadmintonçu İbrahim Əliyev İspaniyada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

    Fərdi
    14:17

    Koşta: Avropa İttifaqı Moskvaya təzyiqi artırmalı və Kiyevi dəstəkləməlidir

    Digər ölkələr
    14:13
    Foto

    İrandan daha 10 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    14:11

    Xaricdə ali təhsil alan 181 nəfər peşə tanınması imtahanı verib, 18-i uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55
    Foto

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti