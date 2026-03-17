Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir
- 17 mart, 2026
- 13:59
Rusiyaya qarşı 56 ölkənin xüsusi xidmət orqanları fəaliyyət göstərir.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu Yekaterinburqda keçirilən səyyar müşavirədə bildirib.
"Bugünkü şəraitdə ölkəmizə qarşı 50-dən çox ölkənin, daha dəqiq desək, 56 ölkənin çox böyük sistemi fəaliyyət göstərir", - o qeyd edib.
