Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран
- 17 марта, 2026
- 13:51
Против России действует система спецслужб из 56 стран.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге.
"В наших сегодняшних условиях, когда фактически против нашей страны действует огромная система, больше 50 стран, если быть точнее то 56 стран", - сказал он.
