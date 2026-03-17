Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран

Против России действует система спецслужб из 56 стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге.

"В наших сегодняшних условиях, когда фактически против нашей страны действует огромная система, больше 50 стран, если быть точнее то 56 стран", - сказал он.