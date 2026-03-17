Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb
Maliyyə
- 17 mart, 2026
- 13:55
2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş 6 milyard 595,3 milyard ABŞ dolları birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 78,1 % olub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,6 faiz bəndi azdır.
Ötən il iqtisadiyyata cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların məbləği isə əvvəlki ilə nisbətən 6,4 % azalıb.
