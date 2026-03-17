Доля нефтегазового сектора в инвестициях в Азербайджан составила 78,1%

В 2025 году доля нефтегазового сектора в прямых иностранных инвестициях в экономику Азербайджана составила 78,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий объем привлеченных в экономику прямых иностранных инвестиций составил $6 млрд 595,3 млн.

По сравнению с 2024 годом доля нефтегазового сектора в структуре инвестиций снизилась на 2,6 процентного пункта.

В то же время общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны за отчетный период сократился на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.