Доля нефтегазового сектора в инвестициях в Азербайджан составила 78,1%
Финансы
- 17 марта, 2026
- 14:01
В 2025 году доля нефтегазового сектора в прямых иностранных инвестициях в экономику Азербайджана составила 78,1%.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий объем привлеченных в экономику прямых иностранных инвестиций составил $6 млрд 595,3 млн.
По сравнению с 2024 годом доля нефтегазового сектора в структуре инвестиций снизилась на 2,6 процентного пункта.
В то же время общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны за отчетный период сократился на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.
