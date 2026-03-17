"Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır
- 17 mart, 2026
- 14:01
İtaliyanın "Yuventus" klubu baş məşqçisi Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, yeni sözləşmə 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulacaq.
Müqavilə müddətinin sonradan daha bir il - 2028-ci ilin yayınadək artırılması da mümkündür.
Xatırladaq ki, Luçano Spalletti 2025-ci ilin oktyabrından Turin təmsilçisində işləyir. Komanda 29 matçdan sonra 53 xalla A Seriyasında beşincidir.
