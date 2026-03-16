Отель в центре Багдада атакован беспилотниками

Отель Al Rasheed, расположенный в центре иракской столицы Багдада, атакован бПЛА.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

"Беспилотник ударил по 18-этажному отелю сегодня вечером, вызвав пожар. С верхних этажей исходят клубы дыма", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, прямая атака на отель совершена в "зеленой зоне" Багдада, где находятся здания правительственных учреждений и посольства многих государств.

Как указал тот же источник, сообщений о возможных пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку, а иракские власти не подтвердили происхождение или тип использованного дрона.

Отмечается, что удар совпал с более масштабной волной атак на близлежащие объекты, включая Багдадский международный аэропорт и объекты, связанные с США, в результате которых по меньшей мере пять человек получили ранения.