    17 марта, 2026
    В Азербайджане отмечают Илахыр чершенбе — последний вторник перед Новрузом

    Сегодня в Азербайджане отмечают последний предпраздничный вторник Новруза - "Илахыр чершенбе" ("Торпаг чершенбеси" или Вторник земли).

    Как напоминает Report, каждый из четырех вторников перед Новрузом символизирует одну из природных стихий: "Су чершенбеси" (вода), "Од чершенбеси" (огонь), "Йел чершенбеси" (ветер) и "Торпаг чершенбеси" (земля).

    Последний вторник традиционно отмечается особенно торжественно. В течение дня проходят различные обряды, а вечером устраиваются праздничные гуляния.

    По обычаю разжигают костер, через который прыгают все - независимо от возраста и пола. Костер нельзя тушить: он должен погаснуть сам. После этого молодые люди собирают его пепел и выносят за пределы двора - считается, что вместе с ним из семьи уходят все беды. В этот вечер принято говорить только добрые слова.

    Согласно народным поверьям, в этот день нельзя выносить из дома соль, воду, деньги, хлеб, огонь, спички и другие продукты. В домах также зажигают свечи по числу членов семьи.

    Отметим, что весна в Азербайджане наступит 20 марта в 18:45 по бакинскому времени, когда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начнется весна, а в Южном - осень. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 38 минут.

    Bu gün İlaxır çərşənbədir
